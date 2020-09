Murhatun journalistin Jan Kuciakin äiti Jana oli läsnä istunnossa, jonka päätteeksi tunnettu liikemies vapautettiin palkkamurhasyytteistä. Kuva: JAKUB GAVLAK

Tutkivan toimittajan Ján Kuciakin ja hänen morsiamensa Martina Kusnirován omaiset eivät olleet ainoita, jotka järkyttyivät oikeuden vapauttaessa kaksoismurhan tilaajana vangitun poliittisen liikemiehen. Slovakian presidentti, poliitikot ja journalistit vannoivat taistelun jatkuvan oikeuden saamiseksi.

Oikeus totesi torstaina murhan kyllä tapahtuneen. Poliittisesti kytkeytynyt liikemies Marian Kocner kuitenkin vapautettiin syytteistä Kuciakin helmikuussa 2018 tapahtuneeseen murhaan, joka pöyristytti Keski-Euroopan maata ja johti pitkäaikaisen pääministerin Robert Ficon eroon.

Juttua käsiteltiin erikoisrikosoikeudessa Pezinokissa Bratislavan pohjoispuolella. Oikeus tuomitsi toisen epäillyn osalliseksi murhaan, mutta ei löytänyt kiistatonta todistusaineistoa siitä, että Kocner olisi tilannut murhan.

Kuciakin, 27, ja Kusnirován murha sai aikaan valtavia mielenosoituksia ja johti lopulta uuden hallituksen syntyyn tämän vuoden maaliskuussa. Uuden hallituksen tärkein vaalilupaus oli siivota korruptio ja törky.

Tuomion lukemisen jälkeen uhrien omaiset lähtivät oikeussalista kyynelissä. Myös poliittiset johtajat arvostelivat ratkaisua.

Syyttäjä valitti välittömästi tuomiosta, mikä siirtää käsittelyn korkeimpaan oikeuteen. Se voi pitää tuomion voimassa tai määrätä uuden oikeudenkäynnin.

Toimittaja Ján Kuciakin ja Martina Kusnirován murha toi slovakialaiset kaduille 16.3.2018. Protestin tunnuksena oli "kaikki Janin puolesta". Mielenosoittajat vaativat rikoksen riippumatonta tutkintaa politiikka- ja talouskytkennöistä huolimatta.

Harvinainen tapaus EU-maassa

Kuciak ja Kusnirová ammuttiin kuoliaiksi kotinsa edustalla Bratislavassa. Teko tapahtui neljä kuukautta sen jälkeen, kun toinen korruptiota tutkinut toimittaja, Daphne Caruana Galizia, oli murhattu Maltalla. Journalistien tilausmurhat ovat EU-maissa olleet harvinaisia.

Kuciakin tappajien saamista tuomiolle on kuvattu testiksi Slovakian oikeus- ja politiikkajärjestelmälle, jota on pitkään pidetty alttiina korruptiolle.

Syyttäjän nimeämä Kocner oli yksi päähenkilöistä Kuciakin jutuissa, jotka käsittelivät politiikkaan kytkeytyneitä liikemiehiä. Kocner kiisti syyllisyyden.

Oikeus vapautti myös Kocnerin tuttavan Alena Zsuzsovan, jota syytettiin avunannosta palkkamurhan järjestelyissä.

Tuomari Ruzena Sabova jatkoi päätöksen yksityiskohtien lukemista, kun järkyttyneet uhrien omaiset poistuivat salista itkien.

– Olin aikonut mennä Martinkan ja Janin haudalle kertomaan heille, että lopultakin kaikki tämän teille tehneet saavat rangaistuksen. Valitettavasti, kuten näette, se ei ole mahdollista, kyynelehtivä Zlatica Kusnirová, Martinan äiti, sanoi Tshekin televisiolle oikeustalon ulkopuolella.

Oikeus tuomitsi toisen epäillyn, Tomas Sazbon, vankeuteen 25 vuodeksi avunannosta murhien toteutukseen. Kaksi muuta on tuomittu heidän myönnettyään osallisuuden. Ampuja, entinen sotilas, sai 23 vuoden ja toinen 15 vuoden tuomion.

Marian Kocnerin syyllisyydestä palkkamurhan tilaamiseen ei löydetty riittävää näyttöä. Hän sai 5 000 euron sakot laittomasta ammusten hallussapidosta.

Poliittinen liikemies tuomittu väärennösjutussa

Slovakian liike-elämän ja politiikan piireissä tunnettu Kocner on saanut 19 vuoden vankeustuomion erillisessä tapauksessa, joka liittyy 69 miljoonan euron velkakirjaväärennökseen. Hän on valittanut päätöksestä, mutta on tutkintavankeudessa.

Murhatutkinta on pakottanut eroon useita poliitikkoja ja oikeuden viranomaisia, joilla on ollut aiemmin yhteyksiä Kocneriin.

Sanottua "Olen ällistynyt" Slovakian presidentti ja entinen ihmisoikeusjuristi Zuzana Caputová sanoi olevansa ällistynyt. Uhrien omaisille hän toivotti voimia: "He ja myös me kaikki ansaitsemme nähdä seuraukset niitä vastaan, jotka tilasivat ja organisoivat heidän lastensa murhan." Pääministeri Igor Matovic kirjoitti Facebookissa: "Näyttää siltä, että ilmeiset murhan suunnittelijat haluavat paeta oikeuden hampaista. Toivokaamme, että oikeus odottaa heitä molempia." Parlamentin puhemies Boris Kollár sanoi: "Ottaen huomioon oikeuslaitoksemme nykytilan meille ei jää muuta kuin toivoa, että tuomarit perustivat päätöksensä todisteisiin ja faktoihin, eikä johonkin muuhun." Sisäministeri Roman Mikulec yllättyi tuomiosta. Hän lupasi varmistaa, että "poliisilla on vapaat kädet rehelliseen työhön, johon syyttäjät ja tuomarit pystyvät tukeutumaan". Sananvapausjärjestöt RSF ja IPI ilmaisivat pöyristymisensä tutkinnan epäonnistumisesta.