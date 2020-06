Baana alla – näin sujuu matkaa Linnanmaalta Mäntylään Video: Kaleva

Siitä se lähtee, Oulun yliopiston kulmilta Linnanmaantien juurelta. Takana yliopisto, oikealla Linnanmaan Prisma ja edessä suunta kohti kaupunkia. Viime syksynä valmistunut Linnabaana hehkuu punaisena aurinkoisena lauantaina.

Rintaani on kiinnitetty timelapse-kamera, joka taltioi ajoni baanaa pitkin. Hyvä on pyöräilijän pyöräillä, kun on baana sileä ja punaisena hohtava alla. Toisin kuin runoilija Eino Leino väittää hiihtämisestä, ei olisi yhtään hauskaa polkea umpinaisia maastopolkuja. Matkalla näkyy paljon pyöräilijöitä, mutta kaksikaistaista väylää kaikki mahtuvat loistavasti menemään. Ei kauan kestä, kun viiden kilometrin matka on takana ja keskustassa ollaan.