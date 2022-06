Oulu

Suomen Tivoli on saapunut Ouluun, ja viime vuoden tapaan se pysyttelee lähes koko kesän paikoillaan.

Iso syy sille on se, että tänä vuonna kiertueella on töissä vain 34 henkilöä, kun esimerkiksi vielä vuonna 2019 huvipuiston miehitys oli 55 työntekijää. Toimitusjohtaja Lulu Sariola kertoo, että työvoiman saatavuus on ollut monena vuonna vaikeaa. Tänä vuonna kaikki työntekijät ovat sellaisia, jotka ovat olleet mukana aiempinakin vuosina.