Oulun Panttilainakonttorin toimitusjohtaja Timo Siira tarkistaa juuri konttorille saapuneen korun metallipitoisuuksia. Röntgen-mittaus paljastaa, että korussa on kadmiumia yli sallitun rajan.

– Keväästä asti on ollut koko kesä niin kiirettä, että ei ole oikein syömäänkään kerennyt.

Näin kuvailee Oulun Panttilainakonttori Oy:n yrittäjä Timo Siira panttilainaamon arkea, jossa tiukka taloustilanne näkyy konkreettisesti. Moni kiristää nyt vyötään ja muuttaa pahan päivän varalle säästettyä kultaa, koruja ja arvotavaroita rahaksi.

– Se on näkynyt keväästä asti, kun ensimmäiset suuremmat sähkölaskut tulivat maksettavaksi. Ihmiset myyvät kultaa ja panttaavat esineitä. Kullanmyyjiä on enemmän ja panttaajiksi on tullut uusia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan aiemmin käynyt.

Oulun keskustassa Pakkahuoneenkadulla sijaitsevassa konttorissa työskentelee kolme virkailijaa, jotka ovat olleet täystyöllistettyjä päivästä toiseen.

Siira kertoo, että kesällä konttorilla on käynyt paljon etenkin perikuntia, jotka selvittävät kuolinpesiä. Monet asiakkaat ovat käyneet myös arvioimassa tavaroidensa arvoa.

– Olen huomannut, että suuret ikäluokat ovat siinä vaiheessa, että 1930–1940-luvun taitteessa syntyneitä ihmisiä alkaa kuolemaan ja sillä sukupolvella oli perinteisesti hopeaa ja kultaa, johon investoitiin.