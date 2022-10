Timo Remes valmistaa kameransa käsityönä. Remeksen Hiukkavaaralla sijaitsevassa työtilassa on jo useita kymmeniä erilaisista purkeista ja laatikoista rakenneltuja neulanreikäkameroita. Kuva: Jarmo Kontiainen

– Simppelein kamera on tällainen laatikko, johon on kiinnitetty folion palanen ja siihen on neulalla tökätty reikä, sanoo Timo Remes ja työntää kätensä takaisin muovipussiin.

Pussin uumenista paljastuu toinen toistaan persoonallisemman näköisiä vempeleitä. Kirpputoreilta löytyneet peltipurkit, pahvinen kännykkälaatikko ja lähikaupasta saadut kuormalavat ovat saaneet oulunsalolaisen Remeksen käsissä uuden muodon neulanreikäkameroina.