Suomen kalleimmat vuokraneliöt sijaitsevat Helsingin kantakaupungissa ja ovat jopa yli kolminkertaisia verrattuna Suomen halvimpiin, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Sara-Ellen Laitinen tuoreessa Tieto&Trendit-artikkelissa.

Kaikkein kalleimmat neliövuokrat ovat postinumeroalueella 00100 eli Helsingin keskustasta ja Etu-Töölöstä, jossa yksiöiden keskimääräinen neliövuokra on 29,14 euroa. Viidellä kalleimmalla alueella kaksioiden keskimääräiset neliövuokrat ovat 23–24,5 euroa.

Helsingin halvimmat yksiöt maksavat reilut 20 euroa neliöltä ja sijaitsevat Tapaninvainioissa, Koskelassa ja Mellunmäessä. Halvimmat kaksiot maksavat reilut 16 euroa neliöltä muun muassa Pohjois-Vuosaaressa, Pukinmäessä ja Laajasalossa.

Helsingin halvimpien ja kalliimpien postinumeroiden neliövuokrien välillä on enimmillään noin yhdeksän euron ero, kaksioissa noin kahdeksan euroa. Kaupunkien sisällä neliövuokriin vaikuttavat suuresti asuinalueen ikä, etäisyys keskustasta ja asutuksen määrä.

Postinumeroalueiden vertailussa ilmenee myös, että Helsingin halvimmat alueet ovat vuokriltaan samanhintaisia kuin kalleimmat alueet Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Tampereen viiden kalleimman postinumeroalueen neliövuokrat ovat yksiöille noin 19–20 euroa ja kaksioille noin 15–17 euroa.

Turussa kalleimpia alueita vuokrata kaksio ovat keskusta ja Martti-Korppolaismäki, joissa keskivuokrat lähestyvät 15:tä euroa. Oulun keskustassa ja Raksilassa sijaitsevat kaupungin kalleimmat kaksiot, joiden neliövuokrat ovat hiukan alle 14 euron.

Vertailu ei kata koko maata

Artikkelissa vertaillaan yksiöiden ja kaksioiden vuokria, koska suuremmista asunnoista on paljon vähemmän havaintoja. Kaikilta Suomen postinumeroalueilta vuokratietoja ei ole saatavissa, koska Tilastokeskus ei kerro vuokratietoja postinumeroalueilta, joissa havaintoja on liian vähän. Osa on harvaan asuttuja, osa on esimerkiksi pientalovaltaisia alueita joilla vuokra-asuntoja on vähän.

Koko maata tarkasteltaessa halvimmat neliövuokrat ovat yksiöillä kymmenen euron luokkaa, kaksioilla noin kahdeksan euroa. Kolmioita ja sitä suurempia asuntoja saa halvimmillaan vuokrata noin seitsemällä eurolla neliö. Halpoja vuokrayksiöitä löytyy esimerkiksi Ähtäristä, Kokemäeltä ja Virroilta, kaksioita Kemistä, Kankaanpäästä ja Kokemäeltä.

Tilastokeskus kerää vuokratiedot Kelan asumistukirekisteristä sekä vuokrataloyhtiöiden tiedoista. Säännöllisesti julkaistavassa vuokratilastossa Tilastokeskus ei kerro tietoja postinumeroalueittain, vaan laajemmalta alueelta.