Vieras

Henkilökohtainen on poliittista, sanotaan. Tuo on tulkittavissa siten, että yksilön kokemus ja yksilöiden väliset suhteet arjessa ovat merkittäviä, niitä on tarvis tuoda ja suhteuttaa valtakunnan politiikan aihioiksi. Asetan ja altistan oman kokemukseni yhteisen hyvän asialle seuraavassa.

Työhistoriani kiteytyy muutamin lyhyin vedoin. Olen ollut ammattipelaaja ja -valmentaja jääkiekkoilussa; olen tehnyt sijaisuuksia opettajana; enimmän osan urastani olen työskennellyt urheilutoimittajana. Lisäksi olen kirjoittanut romaanin.