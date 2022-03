Geneve/Kiova/Helsinki

Kuva Kiovan rautatieasemalta, jossa ihmiset yrittivät päästä kaupungista pois vievään junaan lauantaina. Kuva: ZURAB KURTSIKIDZE

Ukrainan eteläisen satamakaupungin Mariupolin humanitäärinen tilanne on katastrofaalinen ja pahenee päivä päivältä, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö.

Järjestön mukaan siviilien evakuoiminen olisi elintärkeää.

Likellä Venäjän rajaa sijaitseva kaupunki on ollut venäläisjoukkojen piirityksen kohteena jo päivien ajan. Venäjän puolustusministeriön lauantaille ennakkoon ilmoittama tulitauko ei toteutunut.

– On välttämätöntä, että humanitäärinen käytävä, joka olisi voitu avata tänään, mutta jota ei oikeastaan saatu toteutettua tulitauon rikkomisen vuoksi, toteutetaan nopeasti. Siten mahdollistetaan siviilien, naisten ja lasten poispääsy tästä kaupungista, sanoo järjestön Ukrainan hätäkoordinaattori Laurent Ligozat.

Ligozatin mukaan kaupungista on loppunut vesi.

– Ihmisillä on vakavia vaikeuksia saada juomavettä. Tästä on tulossa ratkaiseva asia, Ligozat sanoo.

Hätäkoordinaattorin mukaan kaupungissa ei ole myöskään sähköä tai lämmitystä.

– Ruoka on loppumassa, kaupat ovat tyhjiä. Jo päivien ajan kaupunkiin ei yksinkertaisesti ole tullut mitään eikä lähtenyt mitään.

Lauantaisen tulitauon piti mahdollistaa humanitäärisen käytävän avaaminen, jotta runsaan 400 000 asukkaan kaupungin väestöllä olisi mahdollisuus poistua kaupungista busseilla ja autoilla. Ukrainan viranomaiset kuitenkin pysäyttivät evakuoinnin, koska heidän mukaansa Venäjä jatkoi kaupungin ja sen lähialueiden pommittamista. Venäjä puolestaan ilmoitti Ukrainan "loukkaavien toimien" jatkuneen.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastatteleman Alexanderin mukaan kadulla kuuluvien pommituksien välillä oli kolmesta viiteen minuuttia.

– Näen, kuinka autoillaan pakoon yrittäneet ihmiset ovat tulossa takaisin. Tämä on kaaos.

Tulitauon oli määrä alkaa aamuyhdeksältä paikallista aikaa.

Mariupolin kaupunkia pidetään sijaintinsa vuoksi Venäjälle strategisesti merkittävänä vallattavana, sillä se mahdollistaisi idässä ja etelässä olevien joukkojen yhdistämisen.

Presidentti Zelenskyi kehottaa ukrainalaisia jatkamaan vastarintaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kehottanut ukrainalaisia jatkamaan vastarintaa.

– Kansamme, ukrainalaiset, emme vetäydy. Älkää luovuttako, älkää lopettako vastarintaa, sanoo Zelenskyi Facebookissa virallisella sivullaan julkaistussa videoviestissä.

– Ukrainalaiset! Lähtekää hyökkäykseen kaikissa kaupungeissamme, joihin vihollinen on tunkeutunut. Menkää ulos kaduille. Meidän on taisteltava aina kun meillä on siihen mahdollisuus.

Lauantaina puolilta öin Suomen aikaa julkaistussa videoviestissään Zelenskyi kehui ukrainalaisten uskoa ja taistelutahtoa. Presidentin mukaan ukrainalaiset eivät luovuta maataan viholliselle.

– On erityistä sankaruutta asettua vastarintaan, kun kaupunkiasi miehitetään. Kun sinulla ei ole asetta, mutta he vastaavat laukauksilla etkä juokse... Tämän vuoksi miehitys on väliaikaista, Zelenskyi sanoi.

Presidentti kehotti ihmisiä ajamaan "tämän paholaisen" ulos Ukrainan kaupungeista, jotta voidaan estää uusien Donetskin ja Luhanskin niin kutsuttujen kansantasavaltojen kaltaisten alueiden syntyminen.

– Niissä tavallinen elämä on yksinkertaisesti mahdotonta, on vain orjuus, vain elämä polvillaan.

Presidentti Zelenskyi myös vetosi jokaiseen Itä-Ukrainan Donetskissa ja Luhanskissa asuvaan, joka tunnistaa hänen sanansa.

– Donbass! Vetoamme jokaiseen väliaikaisesti vallatulla alueella asuvaan ihmiseen. Kaikki, jotka kuulevat meitä. Joiden muistia propaganda ei ole vienyt. Joiden silmiä pelko ei ole sulkenut. Joiden sielua kyynisyys ei ole silponut. Taistelkaa oikeuksienne puolesta! Vapautenne puolesta!

Kiovan aluehallintojohtaja: Borodjanka on lähes täysin tuhoutunut

Ukrainassa Kiovan aluehallintojohtajan mukaan Kiovan luoteispuolella oleva Borodjankan pikkukaupunki on lähes täysin tuhoutunut, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Aluehallintojohtaja Oleksiy Kuleba kertoo, että Borodjankassa ei ole enää vettä eikä sähköä.

Hän on aiemmin kertonut, että Venäjän joukot näyttivät ottaneen haltuunsa psykiatrisen sairaalan, jossa oli satoja potilaita. Joukot ovat sittemmin poistuneet, mutta ovat edelleen sairaalan läheisyydessä.

– Nämä ihmiset ovat enimmäkseen sairaita, he ovat enimmäkseen ihmisiä, joilla on erityistarpeita. Mutta he ovat ihmisiä, joita emme voi jättää, emmekä tule jättämään, Kuleba sanoi.

Hänen mukaansa ei myöskään tiedetä, miten ihmiset voitaisiin sairaalasta evakuoida ja miten heitä voitaisiin auttaa. Lisäksi sairaalassa alkaa olla lääkkeet ja vesi lopussa.

Keskiviikkona Venäjä iski suureen kerrostaloon Borodjankassa, ja ihmisten pelätään jääneen rakennuksen raunioihin loukkuun.

BBC: Venäjä haluaa heikentää Ukrainan taistelutahtoa

Britannian puolustusministeriön tiedustelutietojen mukaan Venäjä pommittaa Ukrainassa tiiviisti asutettuja alueita heikentääkseen ukrainalaisten taistelutahtoa. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Päivittäisessä tiedusteluraportissaan ministeriö sanoo, että Ukrainan vastarinta on edelleen tullut Venäjälle yllätyksenä.

Tiedusteluraportissa kerrotaan, että Venäjä on käyttänyt samanlaista maajoukkoja ja ilmaiskuja yhdistelevää strategiaa myös Syyriassa vuonna 2016 ja Tshetsheniassa vuonna 1999.

Brittien tiedustelutietojen mukaan ukrainalaisten iskut venäläisjoukkojen huolto- ja toimitusketjuihin ovat kuitenkin hidastaneet Venäjän maajoukkojen etenemistä Ukrainassa. Tiedustelutietojen mukaan on mahdollista, että Venäjä on alkanut yrittää naamioida polttoaineautonsa tavallisiksi armeijan rekoiksi minimoidakseen tappioitaan.





