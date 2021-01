Tartuntamäärän kasvu näkyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalla. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Koronavirustilanne Oulun seudulla näyttää jälleen huononevan. Alueella ehdittiin jo hetkeksi päästä lasku-uralla ison piikin jälkeen.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoi jo torstaina, että nyt Oulu on taas vahvassa nousussa koronatartuntojen suhteen, ja jopa kahden viikon ilmaantuvuus on kääntynyt taas nousuun. Viimeisen kahden viikon aikana Oulussa on todettu 101 uutta tartuntaa.

Tartuntamäärän kasvu näkyy myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalla. THL:n perjantaina julkaisemien lukujen mukaan Oulussa on todettu 19 uutta tartuntaa edellisen vuorokauden tilanteeseen nähden.

Silmiin pistää myös Kempeleen tilanne. Siellä uusia tartuntoja on todettu kuusi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä myös Pyhännällä on todettu yksi uusi tartunta.

Oulussa tartuntoja on epidemian aikana todettu nyt 1 149, Kempeleessä 62 ja Pyhännällä kymmenen. Sairaanhoitopiirissä tautitapauksia on ollut yhteensä 1 541.

Koko maassa on todettu THL:n mukaan 296 uutta tartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on ollut epidemian aikana 36 403.

Viimeisen kahden viikon jaksolla uusia tartuntoja on havaittu 3 861, kun edellisellä kahden viikon jaksolla niitä oli 5 705.