Tartuntamäärän kasvu näkyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalla. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Koronavirustilanne Oulun seudulla näyttää jälleen huononevan. Alueella ehdittiin jo hetkeksi päästä lasku-uralla ison piikin jälkeen.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoi jo torstaina, että nyt Oulu on taas vahvassa nousussa koronatartuntojen suhteen, ja jopa kahden viikon ilmaantuvuus on kääntynyt taas nousuun. Viimeisen kahden viikon aikana Oulussa on todettu 101 uutta tartuntaa.

– Erityisen huolestuttavaa on, että tämä tapahtuu voimakkaiden rajoitusten ja suositusten ollessa voimassa, Mäkitalo totesi kaupungin tiedotteessa perjantaina.

– Esimerkiksi pohjoisen hiihtokeskuksista lomilta palaavien kannattaa nyt hakeutua lievissäkin oireissa välittömästi koronatestiin ennen lähtemistä töihin, kouluun tai harrastuksiin, hän jatkoi.

Perjantaina oululaisilla todettiin kello 16:een mennessä 24 uutta koronatartuntaa. Tartuntalähteinä ovat olleet perheen sisäiset tartunnat ja muut tunnetut sekä selvittämättömät lähteet. Karanteeniin asetettiin 74 henkilöä.

Oulun kaupungin mukaan tiedossa on myös kaksi korona-altistumista kaupunginsairaalan osastoilla G3 ja H3. Jälkimmäinen on joukkoaltistuminen. Sairaalan potilaita ja työntekijöitä on asetettu karanteeniin. Joukkotestaukset ja muut varotoimenpiteet on aloitettu.

Oulussa on tällä viikolla todettu 72 tartuntaa, mikä on kolme kertaa enemmän kuin viime viikolla. Karanteeniin on asetettu 228 henkilöä. Tämä on kolminkertainen määrä edelliseen viikkoon verrattuna. Joukkoaltistumisia on todettu yksi.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa alle viisi koronapotilasta. Myös Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta.

Kasvu näkyy myös THL:n tilastoissa

Tartuntamäärän kasvu näkyy myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartalla. THL:n perjantaina julkaisemien lukujen mukaan Oulussa on todettu 19 uutta tartuntaa edellisen vuorokauden tilanteeseen nähden.

Silmiin pistää myös Kempeleen tilanne. Siellä uusia tartuntoja on todettu kuusi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä myös Pyhännällä on todettu yksi uusi tartunta.

Oulussa tartuntoja on epidemian aikana todettu nyt 1 149, Kempeleessä 62 ja Pyhännällä kymmenen. Sairaanhoitopiirissä tautitapauksia on ollut yhteensä 1 541.

Koko maassa on todettu THL:n mukaan 296 uutta tartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on ollut epidemian aikana 36 403.

Viimeisen kahden viikon jaksolla uusia tartuntoja on havaittu 3 861, kun edellisellä kahden viikon jaksolla niitä oli 5 705.

Juttua päivitetty klo 19:22: lisätty kaupungin tiedot, muokattu otsikkoa.