Sosiaalisen median vaikutus lapsiin ja nuoriin on perustellusti noussut meilläkin isoksi keskustelunaiheeksi. Aiheesta puhutaan, koska some-maailmalla nähdään olevan kielteisiä vaikutuksia kasvuikäisten henkiseen hyvinvointiin, keskittymiskykyyn ja sosiaalistumiseen.

Myös tutkimusnäyttöä ongelmista on alkanut kertyä. Jo puhdas arkikokemuskin osoittaa sosiaalisen median luoman riippuvuuden ja siitä syntyvät ongelmat – eikä vain lapsilla ja nuorilla.

Viime aikojen keskustelu (mm. A-Studio 30.10.) on kiertynyt ennen kaikkea kiinalaiseen Tiktok-sovellukseen. Lähinnä lyhyitä videoita sisältävä Tiktok on hämmästyttävän nopeasti ampaissut sosiaalisen median kärkisovellusten joukkoon.

Tiktokilla on sen oman ilmoituksen mukaan Suomessa 1,5 miljoonaa aktiivista käyttäjää, koko maailmassa 1,5 miljardia.

Sovellus kykenee poikkeuksellisen tarkasti havaitsemaan käyttäjän mieltymykset. Sovelluksen algoritmi, sen itse itselleen rakentama ohjeistus, näkee nopeasti mikä sisältö on käyttäjälle koukuttavinta.

Ja kun tällainen aineisto löytyy, sitä syötetään lisää. Ja lisää.

Kun salainen algoritmi vaikuttaa miljardin tai jopa suuremman ihmisjoukon kuvaan maailmasta, sovellus on myös globaali vaikuttaja ja vallankäyttäjä.

Tiktok ja muu sosiaalinen media on jo nyt monelle kasvuikäiselle keskeinen tietolähde yhteiskunnasta. Jos sovelluksen tarjonta on yksipuolista ja sen parissa käytetään jopa tuntikausia päivässä, nuori jää pakosta vaille myös sellaista tietoa, jolla on olennaista merkitystä hänen elämälleen.

Tiktok on vuonna 2016 julkaistu kiinalainen sosiaalisen median alusta. Sillä on nyt maailmanlaajuisesti noin 1,5 miljardia käyttäjää. Kuva: RITCHIE B. TONGO





Sosiaalisen median valtava vetovoima on huolestuttanut myös terveydenhuollon asiantuntijoita. Esimerkiksi koululääkäri Silja Kosola on monissa yhteyksissä varoittanut älypuhelinten ja sosiaalisen median haitoista.

Niitä ei ole aivan vähän. Kädessä oleva kännykkä esimerkiksi tarjoaa nopeita palkintoja keskenkasvuisille aivoille, mikä taas heijastuu siihen, miten lapsi jaksaa lukea tai ponnistella jonkin vaikeamman asian eteen.

Esimerkiksi Tiktokissa perusaineistoa ovat alle 15 sekunnin videot. Niitä saatetaan katsoa päivässä jopa kolminumeroinen määrä.

Yhdysvalloissa nuoria on jo ryhdytty suojelemaan lapsia Tiktokin haittavaikutuksilta. Asiantuntijat peräävät sääntelyä myös Eurooppaan.

Kiinnostavaa on, että Tiktokin synnyinmaassa Kiinassakin sovelluksen riskeihin on havahduttu. Sovellukseen on liitetty lapsia koskevia rajoituksia. Tiktokin kiinalaisen version sisällöt ovat myös kasvattavampia kuin muualla.





Jälleen kerran katseet kääntyvät vanhempiin: tietävätkö he, kuinka paljon jälkikasvu viettää aikaa somessa ja missä sisällöissä? Hyvä olisi tietää.

Ilmaan voi heittää myös kysymyksen: pärjäävätkö tulevaisuudessa parhaiten elämässään ne lapset ja nuoret, jotka ovat viettäneet vähiten aikaa älykännykän ja sosiaalisen median taikapiirissä?