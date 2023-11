Kolumni

Lyhyitä käyttäjien jakamia videoita tarjoava Tiktok on miljardeine käyttäjineen yksi maailman suosituimmista sosiaalisen median palveluista. Tiktok on etenkin nuorison suosiossa, mistä johtuen sillä on huomattavaa vaikutusvaltaa kasvavan väestön maailmankuvaan.

Kaikki nuorison käyttämät ja seuraamat asiat ovat kautta historian saaneet vanhemman väen huolestumaan, mutta ainakin Tiktokin tapauksessa huoleen vaikuttaa todellakin olevan syytä.