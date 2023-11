Kirjailija Tiina Laitila Kälvemark asuu Tukholmassa luonnonsuojelualueen lähellä. Metsässä mielellään liikkuvalle kirjailijalle nykyinen asuinpaikka on tästä syystä tärkeä. Parin kolmen viime vuoden ajan hän on kuitenkin alkanut miettiä myös muuttoa muualle. Kuva: Mathias Laitila Kälvemark

Parasta kirjailijalle on päästä tapaamaan lukijoita. Tätä mieltä on Kärsämäeltä kotoisin oleva kirjailija Tiina Laitila Kälvemark. Hän on asunut ja Ruotsissa vuodesta 1997, ja kirjailijan uran ohella hän työskentelee kotimaansa yleisradioyhtiössä Sveriges Radiossa dokumenttitiimin osa-aikaisena käsikirjoittajana.