TikTok on kiinalaisten kehittämä sosiaalisen median palvelu, joka on kulkenut omia polkujaan. Sen vaikutusvalta on suuri, sillä esimeriksi Facebook ja Instagram ovat joutuneet kehittämään palveluja pysyäkseen TikTokin suosion perässä. TikTok on yksi maailman arvokkaimmista brändeistä.

Kuva: RITCHIE B. TONGO