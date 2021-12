Hyvä rasva on sellainen, joka tuntuu hyvältä omalla iholla. Kuva: Susanna Eksymä

Talvella on tärkeää sitoa ihoon kosteutta, koska ilma on kuivempaa kuin kesällä. Mutta jos Suomen kylmästä ja pimeästä talvesta pitäisi keksiä ihon kannalta jotain hyvää, niin ainakin UV-säteilyä tulee vähemmän kuin jos muuttaisi etelän lämpöön asumaan. Näin kertoo erikoistutkija Pilvi Riihilä Turun yliopistosta. Hän on ihotautien ja allergologian erikoislääkäri ja tekee myös ihosyöpätutkimusta.

– Täällä pohjoisessa ei ole ympäri vuoden UV-altistusta, joten syöpäriskiä on vähemmän, Riihilä sanoo.