Oulun katujen kaivonkansista voi pian bongata värikkäitä kalatarroja. Tarrat ovat osa Mahanpuruja muovista -kampanjaa, joka lisää tietoisuutta roskien lähteistä.

– Monelle kaupunkilaiselle tulee uutena tietona se, että sadevesikaivojen hulevedet johdetaan usein suoraan lähimpään vesistöön puhdistamatta, ja katujen roskat päätyvät siinä mukana vesistöön, Oulun kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Yleisin rannoilta löytyvä roska on tupakantumppi. Tupakan filtteri on muovinkaltaista ainetta, jonka maatuminen voi kestää yli 10 vuotta. Lisäksi tumppi sisältää vaarallisia kemikaaleja, jotka leviävät vesistöön ja ovat eläimille haitallisia.

Oulussa kalatarroja ilmestyy kaivonkansiin ensi viikosta alkaen.

Mahanpuruja muovista -kampanjassa on tänä kesänä mukana 15 kaupunkia. Kampanja on osa EU-rahoitteista seitsemänvuotista PlastLIFE -hanketta, jonka tavoitteena on kestävä muovien kiertotalous Suomessa vuoteen 2035 mennessä.