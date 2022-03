Rantalakeus

Pudotus rummusta vesipintaan ja uoman pohjaan, kova virtausnopeus ja veden vähyys rummussa sekä rumpurakenteen pohjan paljaus aiheuttavat yhdessä täydellisen vaellusesteen ylävirtaan. Kuva: Pentti Olli

Eri puolella Suomea tehtyjen inventointien perusteella noin kolmannes tierummuista on väärällä korkeudella vesitasoon nähden niin, että vaelluskalat eivät pääse etenemään rummun kautta.

Yleisimmät rummun esteellisyyden syyt ovat, että rumpu on liian korkealla eli yli kymmenen senttimetriä vesipinnasta, virtausnopeus on rummussa liian suuri tai vettä on rummussa liian vähän, kun sitä pitäisi olla vähintään 20 senttimetriä vähänkin veden aikana.