Tiernakulttuuri on selvästi tärkeä asia. Se on syvästi kiinni jouluperinteessämme. Tiernasäätiön kannanotto Murjaanien kuninkaasta aiheutti vilkkaan keskustelun ja mielipiteiden vaihdon. Mediat käsittelivät asiaa monipuolisesti. Näytelmää on esitetty 1800-luvulta asti. Se on säilyttänyt elinvoimaisuutensa erityisesti nuorten esittämänä.

Tiernasäätiössä emme puuttuneet näytelmän sisältöön, kulkuun, sanoihin ja lauluihin. Emme puuttuneet Murjaanien kuninkaan rooliin. Puutuimme vain roolihahmon ulkoisen olemuksen yhteen kohtaan. Roolihahmoa on ilmaistu mustaamalla nenän alapuolta ja leukaa, parralla, viiksillä, meikkaamalla kasvot kokonaan tummiksi tai ilman mitään maskia sekä tummalla vaatetuksella. Kansantieteilijä Samuli Paulaharjun valokuvissa (finna.fi) Murjaanilla on mustattuna vain kasvojen alaosa. Kysymys ei ole uudesta asiasta, vaan vanhasta perinteestä.