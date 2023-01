Kuva: Jussi Leinonen

Nelostie on suljettu kokonaan liikenteeltä Kärsämäellä. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että yhdistelmäajoneuvon vetoauto on ojassa ja kärry on kyljellään tiellä.

Liikennehaitta tullee kestämään useita tunteja.

Pelastuslaitoksen mukaan rekan lastina on huonekaluja. Kukaan ei ole loukkaantunut onnettomuudessa.

Liikenne ohjataan kiertotielle. Raskaan liikenteen kiertotie kulkee Haapajärven kautta teillä 27 ja 58. Henkilöautoliikenne taas kiertää Venetpalontie ja Kokonperäntien kautta.

Tieliikennekeskus kertoi onnettomuudesta illalla kahdeksan aikaan.

Pohjois-Pohjanmaalla on sattunut illan aikana useita liikenneonnettomuuksia.

Illalla kuuden aikaan Haapavedellä henkilöauto ajautui ulos tieltä. Autossa oli onnettomuushetkellä vain kuljettaja ja ensihoito tarkasti hänen vointinsa. Onnettomuus sattui Aittokyläntiellä.

Hieman myöhemmin kuuden jälkeen kaksi rekkaa törmäsi toisiinsa Nelostiellä Pyhäjärvellä ohitustilanteessa. Onnettomuudessa ei tullut henkilövahinkoja, eikä tilanteesta ollut haittaa liikenteelle.

Tyrnävällä henkilöauto taas törmäsi sähkötolppaan. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Onnettomuus sattui Temmeksen kirkkotiellä ennen puolta kahdeksaa illalla. Sähkötolpan johdot putosivat alas onnettomuuden johdosta, mutta liikenne pääsee tapahtumapaikan ohi.

Lisäksi Oulussa Pohjantiellä sattui illalla kuuden jälkeen peräänajokolari.

Pohjois-Pohjanmaalle on annettu varoitus huonosta ajokelistä. Tieliikennekeskuksen mukaan märät tiet saattavat jäätyä illan aikana.