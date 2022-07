Venäjä iski ohjuksella Ukrainan Kramatorskissa koulurakennukseen perjantaina. Kuva: GEORGE IVANCHENKO

Venäjä kärsii Ukrainassa "kriittisestä" maahyökkäysohjusten puutteesta, arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

Tästä syystä Venäjä on lisännyt ilmatorjuntaohjusten käyttöä, raportissa sanotaan. Venäjä on "melko varmasti" asettanut lähelle Ukrainaa S-300- ja S-400-ilmatorjuntajärjestelmiä, jotka on suunniteltu ampumaan alas lentokoneita ja ohjuksia, raportti arvioi.

Koska näitä ohjuksia ei ole tarkoitettu hyökkäyskäyttöön ja koska sotilailla on vähän koulutusta tällaisia tehtäviä varten, ohjukset voivat helposti ohittaa tarkoitetut kohteet ja aiheuttaa paljon siviiliuhreja, raportti toteaa.

Raportin mukaan Venäjä on edelleen keskittynyt Itä-Ukrainassa Donbassin alueelle, joka koostuu Luhanskista ja Donetskista.

Ukrainan joukot ovat onnistuneet torjumaan Venäjän yrityksiä hyökätä Vuhlehirskin voimalaitokseen Donbassissa. Samaan aikaan Venäjän tykistö on keskittynyt Kramatorskin ja Siverskin kaupunkien ympärillä oleville alueille.

"Meidän täytyy turvautua itseemme"

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai sanoi Venäjän kiihdyttäneen iskujaan. Luhansk onkin jo lähes kokonaan venäläisjoukkojen hallinnassa.

– Venäläiset heittävät kaikki reservinsä taisteluun. Viimeisen päivän aikana lähes jokaista kylää ja kaupunkia, johon vihollisen aseet tällä hetkellä ulottuvat, on ammuttu piippu- ja rakettitykistöllä, hän kirjoitti Telegram-viestipalvelussa Guardianin mukaan.

Donetskin Tshasiv Jarin kaupungissa, jonne Venäjä teki ohjusiskun asuinrakennukseen 10. heinäkuuta, ihmiset etsivät yhä läheisiään. Iskussa kuoli viimeisimpien lukujen mukaan ainakin 47 ihmistä.

– Siellä (raunioiden) alla on vielä lapsia. Heidän vanhempansa kutsuvat heitä, mutta kukaan ei vastaa, sanoi 64-vuotias asukas Ljudmila Tshasiv Jarissa uutistoimisto AFP:lle.

– Täällä ei ole enää mitään. Viranomaiset ovat lähteneet. Meidän täytyy turvautua itseemme jäädäksemme eloon, hän sanoi.