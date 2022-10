Lontoo

Satelliittikuva näyttää, kuinka silta on sortunut osittain ajoneuvoille tarkoitetulla osuudella. Kuva: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

Kertshinsalmen sillan räjähdyksellä voi olla vakavia vaikutuksia Venäjän kykyyn huoltaa joukkojaan eteläisessä Ukrainassa, sanoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan. Silta yhdistää Venäjän Krimin niemimaahan.

Puolustusministeriön mukaan sillan toissa vuonna käyttöön otettu rautatieyhteys on ollut avainasemassa, kun jo muutenkin vaikeuksissa ollut Venäjän armeijan huolto on toimittanut raskasta kalustoa eteläiselle rintamalle.

Puolustusministeriön mukaan sillan tuhoamisella on myös henkilökohtaista merkitystä Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Siltaa vaurioitettiin vain tunteja sen jälkeen kun Putin vietti 70-vuotispäiväänsä. Tämän lisäksi hän on itse ollut avaamassa siltaa, ja sen rakennuttajana toimi hänen lapsuudenystävänsä Arkadi Rotenberg.

Britannian puolustusministeriön mukaan silta romahti useista kohdista noin 250 metrin matkalla niin, että kaksi neljästä kaistasta on poissa käytöstä. Ministeriön mukaan on lähes varmaa, että liikenne kahden ehjän kaistan kautta on jossain määrin palautunut, mutta sillan kapasiteetti on merkittävästi pienentynyt.

Venäjän valtiollisen median mukaan Putin on määrännyt maan turvallisuuspalvelun FSB:n valvomaan Kertshinsalmen sillan liikennettä.

Viranomaisten mukaan sillan vaurioituneiden osien korjaaminen aloitetaan välittömästi. Sukeltajien oli määrä tutkia mahdollisia vedenalaisia vaurioita jo sunnuntaina aamulla, kertoi yleisradioyhtiö BBC.

Syy ja tekijä vielä epäselvät

Silta vaurioitui lauantaina räjähdyksessä, jonka syynä oli Venäjän mukaan rekkapommi.

Räjähdyksen mahdollisena syynä on voinut olla myös isku sillan alta tai rakenteisiin sijoitetut räjähteet.

Ukrainska Pravda -lehden mukaan silta räjäytettiin Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n erityisoperaatiossa. Lehti perusti tietonsa nimettömiin viranomaislähteisiin. Myös New York Times -lehden mukaan iskun takana oli Ukrainan tiedustelu.

Ukraina ei ainakaan toistaiseksi ole kertonut olevansa vastuussa iskusta, vaikka onkin verhotusti kertonut olevansa siitä tyytyväinen.

– Tänään ei ollut hullumpi päivä: maamme alueella oli enimmäkseen aurinkoista. Valitettavasti Krimillä oli pilvistä, vaikkakin siellä oli myös kuuma, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi päivittäisessä puheessaan myöhään lauantaina.

Kertshinsalmen 19 kilometriä pitkä silta valmistui vuonna 2018, neljä vuotta sen jälkeen kun Venäjä oli laittomasti liittänyt Krimin alueen itseensä.