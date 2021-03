Erikoisjoukkue (Spooks) -sarjan tarinaa jatkavassa toiminnallisessa agenttijännärissä paennut terroristi uhkaa Lontoota uusilla iskuilla. Vastatoimia vaikeuttaa epäilys petturista. Yhdessä roolissa on Jennifer Ehle. Kuva: Shine Pictures

MI-5 - Erikoisjoukkue





Brittisarja Erikoisjoukkue on 2000-luvun alusta singahdellut MI5:n agenttien mukana vaaran paikkoihin. Niissä on ollut henki höllässä, ja vanhat fanit surevat yhä esimerkiksi Dannyn (David Oyelowo) kohtaloa. Turvassa ei olla sarjan poikimassa elokuvassakaan, kun paennut terroristi aikoo jatkaa iskujaan Lontoossa. Taaskin jännitys ja vikkelä tempo ovat uskottavuutta tärkeämpiä, mutta Willin (Kit Harington) ja muiden puolta on helppo pitää. Ylpeyden ja ennakkoluulon Jennifer Ehle on hauskaa tavata näissä kuvioissa. Ensiesitys. (Britannia 2015)

TV2 klo 21.00