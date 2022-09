Kuvassa Suvi West (polvillaan) haastattelee Saamelaiskäräjien jäsentä Asko Länsmania. Kuva: Janne Niskala

Elokuvaohjaaja Suvi West on saanut valtion tiedonjulkistamispalkinnon. 14 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin dokumenttielokuvasta Eatnameamet – Hiljainen taistelumme, joka kertoo Suomen valtion saamelaispolitiikasta, saamelaiskulttuurin kadottamisesta ja saamelaisten taistelusta tulevaisuutensa puolesta.

Tenonsaamelainen West on ohjannut useita elokuvia, joissa hän on käsitellyt saamelaisten elämää eri näkökulmista.

Myöntämisperusteiden mukaan Westin dokumentti nostaa taidokkaasti esille näkökulmia ja puheenvuoroja, jotka aihepiiriin liittyvässä julkisessa keskustelussa usein jäävät piiloon tai sivuutetaan. Näin dokumentti ja sen näkökulmat tekevät kokonaisuutta paremmin ymmärrettäväksi.

Elokuva edustaa ansiokkaasti Suomessa varsin harvinaista yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa, omaa aikaamme kriittisesti tarkastelevaa ja vähemmistön ääniä esiin tuovaa dokumentarismia.

– Tämä on tärkeä ele sekä rohkaisu jatkaa äänen käyttämistä saamen kansan tulevaisuuden puolesta. Vaikka kyseessä on henkilökohtainen palkinto, toivon että se nousisi yksilöä suuremmalle tasolle ja symboloisi sitä tukea saamelaiskulttuuria kohtaan, jota suomalaisessa yhteiskunnassa on. Saamelaiskulttuurin säilyttäminen on arvokasta ja siksi saamelaiskäräjälakimuutos on saatava pikimmiten voimaan, elokuvaohjaaja West sanoo tiedotteessa.

Suvi West on ohjannut useita saamelaisten elämää käsitteleviä elokuvia. Kuva: Katriina Haikala

West jatkaa yhteistyötään oululaisen tuotantoyhtiö Vaski Filmin kanssa uudella elokuvalla nimeltä Máhccan – Kotiinpaluu, joka on valmistumassa vuoden 2023 aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tänä vuonna yhteensä yhdeksän tiedonjulkistamisen valtionpalkintoa.

Kirjailija Anniina Ljokkoi, kirjailija, väitöskirjatutkija Liisa Kaski ja valokuvaaja Tuuli Mathisen palkitaan teoksesta Perinnevegeä.

Taiteilija, koreografi, TaM Sonya Lindfors saa tunnustuksen monialaisesta tiedonjulkistamisesta yhteisöllisen taiteen keinoin.

Toimittaja Tommi Nieminen on ansioitunut sananvapauden ja muiden ihmisoikeuksien puolustamisesta journalismin keinoin. Erityisesti Niemisen loppukesällä 2020 aloittama Valko-Venäjän kansannousun seuranta Twitterissä on merkittävä journalistinen teko.

Psykologi Julia Pöyhönen, psykologi Heidi Livingston sekä taiteilija Linnea Bellamine palkitaan Fanni-lastenkirjoista.

Näyttelijä-ohjaajat Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama sekä dramaturgi Eva Buchwald ja ohjaaja Linda Wallgren saavat palkinnon tiedon ja taidon loisteesta teatteriteoksessa Aleksis Kivi.

Kuvataiteilija Riina Tanskanen on onnistunut yhteiskunnallisen keskustelun avaamisesta ja tiedonvälityksestä Tympeät tytöt -sarjakuvan keinoin.

Teoreettisen fysiikan dosentti, kosmologian tutkija Tommi Tenkanen palkitaan maailmankaikkeuden avaamisesta tiedeviestinnän keinoin.

Tutkimusprofessori Antto Vihman tiedonjulkistamisen valtionpalkinto tulee teoksesta Nostalgia. Teoria ja käytäntö.

Palkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle.