Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) myönsi lisää tukea kulttuurin ja taiteen aloille koronakriisistä selviämiseen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on myöntänyt yhteensä yli 20 miljoonaa euroa kulttuurin ja taiteen toimijoille koronaviruskriisistä selviämiseen.

Valtionosuutta saavat museot, orkesterit ja teatterit saivat 14 762 900, kansalliset taidelaitokset 2 920 000 ja taiteen perusopetuksen ylläpitäjät kolme miljoonaa euroa.

Kansallisista taidelaitoksista Suomen Kansallisooppera ja -baletti sai 1 260 000 euroa, Kansallisgalleria 990 000 euroa ja Suomen Kansallisteatteri 670 000 euroa.

Lisärahalla tuetaan teattereiden ja orkestereiden edellytyksiä jatkaa työtään koronakriisistä huolimatta.

– Teattereilla, orkestereilla ja museoilla on suuri merkitys kaikkialla Suomessa. Ne tarjoavat elämyksiä ja isoja kokemuksia. Niillä on myös rooli alueellisen ja valtakunnallisen identiteetin rakentumisessa. On tärkeää, että voimme auttaa toimijoita selviämään vaikeiden korona-aikojen yli, ministeri Kosonen sanoo tiedotteessa.

Päätöksissä otettiin huomioon koronakuukausien ajalta syntyneitä tulonmenetyksiä ja säästöjä, toteutettua toimintaa sekä suunnitelmia toiminnan jatkuvuudelle.

Taiteen perusopetuksen ylläpitäjille myönnetty kolme miljoonaa euroa jakautui 65 toimijan kesken. Avustus myönnettiin sellaisille ylläpitäjille, jotka eivät saa opetustuntikohtaista valtionosuutta kyseisen oppilaitoksen käyttökustannuksiin.

Oulun alueelta Oulun kaupunginteatteri sai 200 000, Oulun kaupunginorkesteri 70 000 ja Oulun museo- ja tiedekeskus 110 000 euroa.

Eduskunta myönsi kulttuurin ja taiteen avustuksiin jo huhtikuun lopulla 40,3 miljoonan euron sekä taiteen perusopetuksen avustuksiin kolmen miljoonan euron määrärahalisäyksen. Lisäksi nuorison avustuksiin myönnettiin neljä miljoonaa euroa ja liikunnan avustuksiin 19,6 miljoonaa euroa.