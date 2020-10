Koronavirustapauksia on todettu kuluvalla viikolla Oulussa huomattava määrä. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Oulussa kuluvalla viikolla ilmaantunut koronatartuntojen piikki näkyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perjantaina kertomissa luvuissa. THL:n koronakarttaan kirjattiin perjantaina Oulun kohdalle 16 uutta tartuntaa. Oulun kokonaistartuntamäärä epidemian aikana on nyt 214.

Kaleva kertoi jo torstaina, että Oulussa on havaittu kuluvalla viikolla nelisenkymmentä tartuntaa. THL:n luvuissa voi olla viivettä, joten perjantain 16 tartuntaa ei voi suoraan laskea kyseisten 40 tartunnan päälle.

Pohjois-Pohjanmaalla ei ole tällä hetkellä tarvetta uusille alueellisille suosituksille tai rajoituksille, toteaa alueellinen koronan koordinaatioryhmä. Suositukset maskien käytöstä, etätyöstä ja yli 50 hengen tilaisuuksista pysyvät ennallaan.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronan koordinaatioryhmä piti perjantaiaamuna ylimääräisen kokouksen tämänhetkiseen epidemiatilanteeseen liittyen. Ylimääräinen kokous liittyi maakunnassa kuluvalla viikolla tapahtuneeseen koronatartuntojen määrän selvään kasvuun.

Pohjois-Pohjanmaalla on THL:n tuoreimpien tietojen mukaan todettu epidemian alusta alkaen 310 tartuntaa.

Oulun kaupunki tiedotti torstaina, että tartuntaketjut on saatu pääosin selvitettyä. Joukossa on muutamia tartuntoja, joissa tartuntalähde on epäselvä.

Tiedotteen mukaan tartuntoihin liittyy useita joukkoaltistumisia, joista suurin ryhmä on nuorten ryhmäurheiluharrastuksissa syntyneet nuorten ja aikuisten altistumiset. Tauti on levinnyt myös perheiden sisällä.

Oulun kaupunki on lisännyt tartuntaketjujen jäljittämiskapasiteettia ja varautuu jatkamaan jäljittämistä myös viikonloppuna.

Myös Rovaniemellä on viime aikoina todettu päivittäin uusia tartuntoja. Perjantaina tautitapauksia kirjattiin tilastoihin viisi lisää.

Koko maassa tartuntatilanne ei ole pahentunut viime päivinä. Perjantaina uusia tartuntoja raportoitiin 219. Epidemian alusta alkaen tartuntoja on todett Suomessa 14 474.

Päivitetty kello 12.19: Lisätty tietoja alueelliseen koordinaatioryhmän suosituksista ja Oulun kaupungin tiedotteesta.

Lisätty kello 13.02 Oulun kokonaistartuntamäärä.