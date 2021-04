Euroopan lääkeviraston (EMA) mukaan veritulppien ja Astra Zenecan koronarokotteen välillä on yhteys. Lääkevirasto sanoo tiedotteessaan, että tietyn tyyppiset veritulpat tulisi ottaa huomioon rokotteen erittäin harvinaisina sivuvaikutuksina. Kuva: Leszek Szymanski

Suomalaisen ja muiden maiden tutkimusaineiston ja muun tiedon valossa Astra Zenecan koronarokotteen hyödyt ja haitat selvitetään, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek STT:lle.

Hyötyjen ja mahdollisten haittojen punninnassa menee Nohynekin mukaan useita päiviä. Ensi viikolla Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä (KRAR) kokoontuu ja perehtyy olemassa olevaan näyttöön. Sen jälkeen THL suosittelee, miten Astra Zenecan rokotteen käytön kanssa edetään.

Toistaiseksi voimassa on THL:n linjaus, jonka mukaan Astra Zenecan rokotetta annetaan vain 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Suomessa rokotteita on Nohynekin mukaan niin niukasti, että rokotettava ei voi itse valita, minkä rokotteen ottaa. Sen sijaan jos rokotettavalla on ollut aiemmin esimerkiksi aivolaskimotukos, silloin Astra Zenecaa ei heille suositella.

EMA: Tietyn tyyppiset veritulpat tulisi ottaa huomioon erittäin harvinaisina sivuvaikutuksina

Euroopan lääkeviraston (EMA) mukaan veritulppien ja Astra Zenecan koronarokotteen välillä on yhteys. Lääkevirasto kertoi keskiviikkona tiedotteessaan, että tietyn tyyppiset veritulpat tulisi ottaa huomioon rokotteen erittäin harvinaisina sivuvaikutuksina.

EMA:n mukaan rokotteen hyödyt ovat edelleen kuitenkin suuremmat kuin siitä mahdollisesti koituvat haitat.

– Turvallisuuskomitea on varmistunut siitä, että Astra Zenecan rokotteen hyödyt covid-19-taudin estämisessä ovat suuremmat kuin riskit sivuvaikutuksista, sanoi lääkeviraston johtaja Emer Cooke tiedotustilaisuudessa.

– Rokote pelastaa henkiä, hän jatkoi.

EMA ei tutkimuksissaan löytänyt mitään yksittäisiä ikään tai sukupuoleen liittyviä riskitekijöitä, jotka olisivat altistaneet veritulpille, vaan kyseessä saattaa olla harvinainen immuunireaktio, joka voi liittyä verihiutaleiden vähäiseen määrään.

– Emme ole onnistuneet osoittamaan yhteyttä ikään, sukupuoleen tai edeltäviin sairauksiin, koska kyseessä ovat harvinaiset tapaukset, joita on löydetty kaiken ikäisiltä, Cooke jatkoi.

Tähän mennessä valtaosa raportoiduista tapauksista on esiintynyt alle 60-vuotiailla naisilla alle kahden viikon kuluessa rokotuksesta.

EMA:n rokoteturvallisuudesta vastaavaan komiteaan kuuluvan Sabine Strausin mukaan Astra Zenecan rokotteen tietoihin tullaan lisäämään varoitukset mahdollisesta veritulppariskistä.

THL:n arvioon vaikuttaa myös koronataudin epidemiologinen tilanne

THL antaa suosituksensa Astra Zenecan rokotteen käytöstä perehdyttyään EMA:lla käytössä olleeseen tietoon.

– Lisäksi keskustelemme muiden maiden kanssa ja katsomme heidän ja omaa dataamme arvioidaksemme, kuinka paljon tällaisia tapahtumia (hyytymishäiriöitä) meillä olisi keskimäärin odotettavissa ilman koronarokotusta ja vertaamme meidän lukemiamme siihen, mitä muualla on nähty, Nohynek sanoo.

Lisäksi arvioon vaikuttaa Suomen koronataudin epidemiologinen tilanne ja se, mikä oletettavissa olevan hyödyn ja haitan välinen suhde on.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan Suomessa rokotteita on niin niukasti, että rokotettava ei voi itse valita, minkä rokotteen ottaa. Sen sijaan jos rokotettavalla on ollut aiemmin esimerkiksi aivolaskimotukos, silloin Astra Zenecaa ei heille suositella.. Kuva: Arttu Laitala

– EMA:han sanoi, että vaikka tässä on todennäköistä, että haitta on syy-seuraussuhteessa rokottamiseen, niin silti rokotteen hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin haitat. Eli he eivät halunneet laittaa mitään ikärajaa.

Voidaanko Astra Zenecan ensimmäisen rokotteen saaneille antaa toisena rokotteena jonkin muun valmistajan rokotetta? Tätä tutkitaan maailmalla, kertoo Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet.

7.4. kello 22.24: Uutista päivitetty THL:n edustajien kommenteilla.