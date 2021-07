Suomi on ylittänyt EU:n asettaman tavoitteen, jonka mukaan 18 vuotta täyttäneistä yli 70 prosentin tulisi saada koronarokote. Tällä hetkellä Suomen väestöstä yli 18-vuotiaista noin 72 prosenttia on saanut ensimmäisen koronarokotteensa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan.

Suomen lisäksi tavoitteen on täyttänyt tähän mennessä vain kolme muuta jäsenvaltiota. Islannissa noin 83 prosenttia yli 18-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Tämän lisäksi sekä Belgiassa ja Maltalla on rokotettu prosenttia.

– Tämä on hieno välietappi rokotusten edistymisessä ja näyttää sen, että me olemme Suomessa aktiivisesti ottaneet koronarokotuksia. Vielä ei kuitenkaan voida sanoa rokotusten suhteen olevan valmista, vaan koronarokotuksia tarvitsee yhä ottaa, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoo tiedotteessa.

Syinä rokotusten etenemiseen ovat Kontion mukaan Suomessa käytössä olevat pidemmät rokotusvälit, joiden avulla ensimmäiset rokotukset ovat edenneet nopeasti. Myös rokotusaikoja on varattu Kontion mukaan aktiivisesti.

Toisen koronarokoteannoksen saaneiden määrä nousee arvion mukaan miljoonaan tänään torstaina. Koko väestöstä toisen annoksen on saanut noin 18 prosenttia.

– Toinen annos on myös olennainen, koska delta–virusmuunnosta on liikkeellä aiempaa enemmän. Vaikka delta–virusmuunnos saattaa tarttua myös rokotetulle, suojateho delta–virusmuunnoksen aiheuttamaa vakavaa koronatautia vastaan on kuitenkin hyvä, Kontio kertoo tiedotteessa.

Ensimmäisen annoksen on tällä hetkellä saanut noin 58 prosenttia väestöstä eli noin 3,2 miljoonaa ihmistä.

Lue lisää: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia, ap­teek­ki­käyn­te­jä, ruo­ka-apua – va­paa­eh­tois­työ kantoi koronan läpi

Ko­ro­nas­ta on tullut am­mat­ti­tau­ti uusille ryh­mil­le – il­moi­tuk­sia tekevät opet­ta­jat, asen­ta­jat ja ra­ken­nus­alan työn­te­ki­jät