Etenkin kannabiksen käyttöä koskevat asenteet ovat muuttuneet. Kuvituskuva.

Suomalaisten huumekokeilut ovat yleistyneet ja yhä useampi kannattaa muutoksia huumepolitiikkaan. Asia käy ilmi THL:n tekemästä väestökyselystä.

Samalla kun huumekokeilujen määrät ovat lisääntyneet, ovat myös ihmisten asenteet huumeita kohtaan muuttuneet.

29 prosenttia vastaajista olisi valmis luopumaan kaikkien huumeiden käytön rangaistavuudesta. Tämä on yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2018 tehdyssä kyselyssä. Vastaajista 53 prosenttia ei rankaisisi kannabiksen käytöstä.

THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkaraisen mukaan muutokset mielipiteissä huumeiden käytön rangaistavuudessa seuraavat kansainvälisessä keskustelussa yleistyvää näkemystä, jonka mukaan käyttöön pitäisi reagoida ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimin.

Liki 30 prosenttia aikuisväestöstä on kyselyn mukaan kokeillut elämänsä aikana jotain huumetta. Yleisimmin kokeiltu huumausaine on ollut kannabis, jota kokeilleiden määrä on viisinkertaistunut vuodesta 1992 lähtien. Tuolloin kuusi prosenttia väestöstä kertoi kokeilleensa kannabista, kun vuonna 2022 määrä oli 29 prosenttia.

Myös muita huumeita on THL:n mukaan kokeillut yhä useampi, mutta osuudet ovat huomattavasti vähäisemmät kuin kannabista kokeilleiden. Esimerkiksi seitsemän prosenttia oli joskus kokeillut kokaiinia, kuusi prosenttia ekstaasia ja kokaiinia viisi prosenttia väestöstä.

Yleensä käytössä oli kyse yhteen tai muutamiin käyttökertoihin rajoittuvasta kokeilusta tai jo taakse jääneestä käyttöjaksosta.

Tutkimus paljasti myös, että erityisesti kannabikseen liittyvät riskikäsitykset ovat lieventyneet. 57 prosenttia ajatteli kerran tai parin kannabiskokeilulla olevan vain vähäiset riskit. 20 prosenttia ajatteli samoin säännöllisen käytön riskeistä.

Ensimmäisen kerran kyselyn historiassa kannabiksen säännöllisen käytön riskejä korkeintaan vähäisenä pitäviä on enemmän kuin viikoittaisen humalajuomisen riskejä vähäisenä pitäviä.