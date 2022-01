Geeniperimän yhteys vaikeaan koronamuotoon on yksi tutkimuskohde Helsingin yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa. THL:n vetämä COVIDprog-tutkimus voi hyödyntää sen tuloksia. Arkistokuvassa geeninäytteitä Oulun Nordlabin laboratoriossa. Kuva: Kaleva Oy

Suomessa on meneillään iso tutkimus perimän ja vaikean koronataudin yhteydestä. Tutkimuksessa pyritään löytämään geenialueet, jotka selittävät vaikeaa tautimuotoa tai siltä suojaamista.

Yksi jo pandemian alkuvaiheessa uutisoitu asia on veriryhmän merkitys, jota selvitetään myös THL:n vetämässä kansallisessa tutkimuksessa. A-veriryhmään kuuluvilla on kansainvälisten tutkimusten mukaan hieman muita suurempi riski saada koronavirusinfektio. A on suomalaisten yleisin veriryhmä.