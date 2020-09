Helsinki

Suomessa on raportoitu 61 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Pohjois-Pohjanmaan alueella uusia tapauksia on kirjattu kaksi, jotka molemmat ovat Oulussa.

Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 200 koronatapausta, joista Oulussa on 119.

Lapissa on havaittu yksi uusi tartunta, siellä tartuntoja on nyt 95 kappaletta.

Kainuussa ja Länsi-Pohjassa ei ole tullut uusia tartuntoja. Koronakartta näyttää yhä 89 tapausta Kainuuseen ja 153 tartuntaa Länsi-Pohjaan.

Koko maassa kahden viikon tartuntojen saldo on 1 116, mikä on 575 tapausta enemmän kuin edeltävän kahden viikon jakson 541 tartuntaa.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tartuntoja on raportoitu yhteensä 697. Edeltävällä vastaavalla ajanjaksolla tartuntoja raportoitiin 419. Määrä lisääntyi siis 278 tartunnalla.

Koronaviruksen suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat tällä hetkellä Keski-Suomen (39,9), Etelä-Savon (39,8), Helsingin ja Uudenmaan (31,8), Päijät-Hämeen (19,1) ja Pirkanmaan (16,5) sairaanhoitopiirien alueilla. Ilmaantuvuus kertoo tautitapausten määrän per 100 000 asukasta 14 vuorokauden ajalta.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu koko maassa kaksi lisää eli 345.

Sairaalahoidossa olevien määrä on Suomessa noussut yhdellä eli on nyt 22 ihmistä. Tehohoidossa olevien määrä Suomessa on noussut kahdella. Tehohoidossa on neljä koronaan sairastunutta.

Juttua päivitetty kello 16 kuolleiden ja sairaalahoidossa olevien määrällä.