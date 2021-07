Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (TH) kertoo, että perjantaina koko maassa on raportoitu 380 uutta koronavirustartuntaa. Sairaalahoidossa on 44 koronapotilasta, joista kymmenen on tehohoidossa.

Pohjois-Pohjanmaalla on tilastoitu neljä tartuntaa Oulussa.

Lapissa uusia tartuntoja on seitsemän, ne kaikki ovat Rovaniemellä.

Länsi-Pohjassa todettiin kaksi uutta tartuntaa Torniossa.

Kainuussa uusia tartuntoja on raportoitu Kajaanissa kolme ja Sotkamossa yksi.

THL:n tiedot perustuvat tartuntatautirekisteriin, jonka tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

