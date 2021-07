Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että maanantaina on koko maassa todettu 267 uutta koronatapausta.

Sairaalassa koronapotilaita on 53, heistä kahdeksan on tehohoidossa. Suomessa on todettu myös yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia koronatapauksia raportoitiin seitsemän, jotka kaikki ovat Oulussa.

Muualla Pohjois-Suomessa ei todettu uusia koronatapauksia.

Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.