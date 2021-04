Suomessa on todettu 195 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista yhdeksän on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Eniten uusia tartuntoja alueella on kirjattu Ouluun, jossa on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa. Oulussa koronatapauksia on nyt todettu kaikkiaan 2 187.

Lisäksi useampia uusia tartuntoja kirjattiin Liminkaan, jossa on todettu kolme uutta koronavirustapausta. Yksittäiset tartunnat kirjattiin myös Raaheen ja Sieviin. Koko Pohjois-Pohjanmaalla on todettu nyt yhteensä 3 007 koronavirustartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä uusia koronatartuntoja on todettu kaksi. Molemmat uudet tartunnat on kirjattu Tornioon. Länsi-Pohjan alueella on koko epidemian aikana todettu 594 koronatartuntaa.

Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiireissä koronatilanne pysyi ennallaan. Kainuussa koronatartuntoja on todettu yhteensä 296 ja Lapissa 619 tapausta.