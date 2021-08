Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tilastoi tiistaina 692 uutta koronatartuntaa koko maassa. Sairaalahoidossa on 97 koronapotilasta. Heistä seitsemän on teho-osastolla.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 15 uutta koronatartuntaa. Oulussa tartuntoja on kymmenen. Kempeleessä tartuntoja on yksi, Kuusamossa yksi, Limingassa yksi ja Raahessa yksi. Vaalassa raportoitiin uusia tartuntoja, mutta niiden määrä ei ole tiedossa.

Lapissa todettiin uusia tartuntoja yhdeksän. Rovaniemellä tartuntoja on neljä, samoin Kittilässä neljä. Enontekiöllä raportoitiin uusista tartunnoista, mutta niiden määrä ei ole tiedossa.

Kainuussa tilastoitiin seitsemän uutta tartuntaa, ne kaikki ovat Kajaanissa.

Länsi-Pohjassa todettiin yksi uusi tartunta, joka on Torniossa.