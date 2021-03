THL:n johtaja Mika Salminen toivoo suomalaisten harkitsevan kahdesti kannattaako matkustaa kotipaikkakunnan ulkopuolelle pääsiäisen viettoon. Arkistokuva.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee suomalaisia viettämään pääsiäistä kotioloissa läheisten seurassa ja vähentämään sosiaalisia kontakteja koronaviruksen leviämisriskin pienentämiseksi myös juhlapyhinä.

THL korostaa tiedotteessaan, että virallista tartuntatautilääkärin määräämää karanteenia ja eristystä on noudatettava kaikissa tilanteissa. Karanteeniin tai eristykseen määrätty ei voi lähteä matkalle, vaan hänen tulee viettää karanteeni- tai eristysaika tartuntatautilääkärin määräämässä paikassa.

Vapaa-ajan matkustamista kotimaassa että ulkomaille suositellaan odottamaan epidemiatilanteen parantumiseen saakka.

– Toivon, että ihmiset pohtisivat kaksi kertaa, onko lomailu muualla Suomessa kuin kotipaikkakunnalla tai omalla mökillä juuri tänä pääsiäisenä aivan välttämätöntä. Koronatilanne on erityisesti eteläisessä Suomessa ennätyslukemissa, ja ryhmämatkoihin, joita varten kerätään isompi kaveriporukka kokoon, liittyy merkittävä riski taudin leviämiselle. Näistä on saatu hiljattain esimerkkejä, THL:n johtaja Mika Salminen sanoo.

Jos kuitenkin matkustaminen kotipaikkakunnan ulkopuolelle on välttämätöntä, matkustajan on tärkeää ottaa ennakkoon tietoon alueen viranomaisohjeista ja rajoituksista. On hyvä esimerkiksi ottaa selvää, missä pääsee testiin, jos saa koronavirukseen viittaavia oireita.

Salminen linjaa, että pääsiäisenä olisi turvallisinta toimia niin kuin useimmat tekivät vuodenvaihteessa ja hiihtolomilla, eli pysytellä oman lähipiirin seurassa ja poissa after ski -riennoista.

– Yritetään yhdessä välttää takaiskut kevään aikana, niin pääsemme kaikki vapaammin kesälaitumille, Salminen muistuttaa.

Palmusunnuntain virpomista THL suosittelee järjestettäväksi oman lähipiirin kesken ulkona.