Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on raportoitu yhdestä uudesta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liitetystä kuolemantapauksesta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä tautiin liitettyjä kuolemia on Suomessa raportoitu 351.

THL:n mukaan sairaalahoidossa on nyt 56 ihmistä. Sairaalassa olevien määrä on kasvanut keskiviikosta kahdeksalla potilaalla.

Sairaalassa olevista tehohoidossa on 6 ihmistä. Tehohoidossa on kaksi ihmistä vähemmän kuin keskiviikkona.

Suomessa on THL:n mukaan todettu 189 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 2 889 tartuntaa. Määrä on 1 503 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronasivun mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yksi uusi koronatartunta. Luku on ristiriidassa THL:n tilastoon, jossa pelkästään Ouluun on kirjattu neljä uutta koronavirustapausta. Oulun todennettujen koronavirustapausten määrä on nyt THL:n tilaston mukaan 164.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on ollut yhteensä 170 koronavirustapausta, Lapissa 134 ja Kainuussa 99.

Viime päivinä THL:n koronakarttapalvelun päivittymisessä on ollut ongelmia, minkä vuoksi sairaanhoitopiirikohtaisten lukemien vertailu aikaisempiin päiviin ei onnistu.

Koko koronavirusepidemian aikana Suomessa on todettu 13 133 tartuntaa.