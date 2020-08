Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kaksi uutta koronavirustapausta. Kuvassa koronaviruksen testauspuikko. Kuva: Jussi Leinonen

Suomessa on todettu nyt 6145 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo THL. Uusia tartuntoja on todettu vuorokauden aikana 91 kappaletta.

Pohjois-Suomessa Lapin ja Kainuun tartuntatapausten määrät pysyivät ennallaan. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on nyt todettu 133 tartuntaa, eli tapauksia on kaksi uutta. Länsi-Pohjassa uusia tartuntoja on todettu yksi.

THL kertoi eilen keskiviikkona, että koronaviruksen aiheuttamaan covid-19 -tautiin on kuollut Suomessa 284 ihmistä. Sairaalahoidossa oli eilen koko maassa 157 henkilöä, joista 35 tehohoidossa.

THL:n odotetaan kertovan uusia tietoja koronavirukseen kuolleista ja viruksen vuoksi sairaalahoidossa olevista tänään iltapäivällä.