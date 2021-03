Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 803 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista seitsemän on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Tartunnoista viisi on kirjattu Ouluun, jossa on nyt todettu koko epidemian aikana 2 007 koronatartuntaa.

Uusia tartuntoja todettiin myös Kuusamossa ja Pyhäjoella. Molemmille paikkakunnille kirjattiin yksi uusi tartunta.

Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 2 718 koronatapausta.

Länsi-Pohjan alueella on todettu yksi uusi koronatartunta. Tapaus on kirjattu Ylitorniolle. Länsi-Pohjan alueella on todettu yhteensä 532 koronatartuntaa.

Kainuussa uusia tapauksia todettiin kaksi. Molemmat uudet tartunnat on kirjattu Kajaaniin. Yhteensä Kainuussa on todettu epidemian aikana 257 koronatartuntaa.

Lapissa uusia koronatartuntoja todettiin yksi kappale, joka on kirjattu Rovaniemelle. Yhteensä alueella on todettu 590 koronatapausta.