Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 803 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista seitsemän on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Tartunnoista viisi on kirjattu Ouluun, jossa on nyt todettu koko epidemian aikana 2 007 koronatartuntaa.

Uusia tartuntoja todettiin myös Kuusamossa ja Pyhäjoella. Molemmille paikkakunnille kirjattiin yksi uusi tartunta.

Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 2 718 koronatapausta.

Länsi-Pohjan alueella on todettu yksi uusi koronatartunta. Tapaus on kirjattu Ylitorniolle. Länsi-Pohjan alueella on todettu yhteensä 532 koronatartuntaa.

Kainuussa uusia tapauksia todettiin kaksi. Molemmat uudet tartunnat on kirjattu Kajaaniin. Yhteensä Kainuussa on todettu epidemian aikana 257 koronatartuntaa.

Lapissa uusia koronatartuntoja todettiin yksi kappale, joka on kirjattu Rovaniemelle. Yhteensä alueella on todettu 590 koronatapausta.

Kaksi uutta kuolintapausta

THL:n mukaan koronaan liittyviä kuolemia on raportoitu nyt yhteensä 811. Eiliseen verrattuna kuolintapauksia on siis kirjattu kaksi lisää.

Erikoissairaanhoidon osastoilla olevien potilaiden määrä on tällä hetkellä 161, mikä on 7 potilasta vähemmän kuin eilen.

Teho-osastoilla olevien potilaiden määrä on 62, mikä on 2 potilasta enemmän kuin eilen.

THL:n mukaan OYSin erikoisvastuualueen erikoissairaanhoidon osastoilla on tällä hetkellä hoidossa yhteensä 7 koronapotilasta. Perusterveydenhuollon osastoilla potilaita on puolestaan 14 ja tehohoidossa vain 1 potilas.

THL:n mukaan OYSin erikoisvastuualue on raportoinut tähän mennessä yhteensä 53 koronaan liittyvää kuolemantapausta.