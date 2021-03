Kuva: Vesa Joensuu

Suomessa on todettu 791 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista kaksi on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Toinen tartunnoista on kirjattu Ouluun, jossa koronatapauksia on nyt todettu kaikkiaan yhteensä 2 016.

Toinen Pohjois-Pohjanmaan uusista tartunnoista kirjattiin Nivalaan, jossa on epidemian aikana todettu 28 koronatartuntaa. Kaikkiaan koko Pohjois-Pohjanmaalla on nyt todettu yhteensä 2 731 koronavirustartuntaa.

Koronatilanne on rauhoittunut Pohjois-Pohjanmaalla. Viimeisen kahden viikon aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 109 koronatartuntaa, kun sitä edeltävän kahden viikon aikana tapauksia todettiin 238. Alueellinen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä viimeisen kahden viikon osalta 26,5 tartuntaa 100 000:aa asukasta kohden.

Lisäksi Kainuussa todettiin yksi uusi koronavirustartunta Kajaanissa. Koko epidemian aikana Kainuussa on todettu 260 koronatartuntaa.

Lapin ja Länsi-Pohjan koronatilanne säilyi THL:n mukaan ennallaan. Lapissa koronatartuntoja on todettu yhteensä 593 kappaletta ja Länsi-Pohjan alueella 532.

Juttua muokattu kello 13.17: Päivitetty koronaviruksen ilmaantuvuus ja tapaukset viimeisen kahden viikon ajalta Pohjois-Pohjanmaalla ajan tasalle.