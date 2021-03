Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomessa on todettu 726 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista yhdeksän on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Maakunnan tartunnoista kuusi on kirjattu Ouluun, jossa on nyt todettu yhteensä 2013 koronatartuntaa.

Lisäksi Iissä, Pyhäjoella ja Siikalatvalla on kaikissa todettu yksi uusi koronatartunta. Koko Pohjois-Pohjanmaalla on nyt todettu yhteensä 2 727 koronatartuntaa.

Kainuussa todettiin yksi uusi koronatartunta. Tapaus on kirjattu Kajaaniin. Kaikkiaan Kainuussa on todettu 258 koronatartuntaa.

Myös Lapissa on todettu yksi uusi koronatartunta Kittilässä. Alueella on todettu kaikkiaan 591 koronatartuntaa.

Länsi-Pohjan alueella ei todettu uusia koronatartuntoja. Kaikkiaan alueelle on kirjattu 532 koronatapausta.