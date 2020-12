Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu 36 kappaletta uusia tartuntoja, joista 24 on Oulussa. Kuvituskuva. Kuva: Toni Länkinen

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 540 uutta koronavirustartunta. Koko maassa on todettu tähän mennessä epidemian aikana 26 422 koronavirustartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 36 kappaletta uusia tartuntoja, joista 24 on Oulussa, kolme Kempeleessä, kolme Nivalassa, kaksi Ylivieskassa, yksi Raahessa ja yksi Ylivieskassa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu THL:n mukaan tähän mennessä 1059 koronavirustartuntaa.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä kuusi henkilöä hoidossa koronavirustaudin vuoksi. Edellisten 14 vuorokauden aikana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 437 uutta tartuntaa.

THL:n mukaan Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu kuusi uutta tartuntaa. Niistä viisi on Rovaniemellä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu yksi uusi koronavirustartunta Torniossa.

Kainuussa on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa, joista yksi uusi on todettu Kajaanissa.

Keskiviikkoon mennessä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin oli epidemian alusta saakka kuollut Suomessa 408 henkilöä.