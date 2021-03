Suomessa on todettu tänään 512 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Uusista tartunnoista kaksi on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Kummatkin näistä on kirjattu Ouluun, jossa on nyt todettu yhteensä 2015 koronatartuntaa.

Koko Pohjois-Pohjanmaalla on nyt todettu yhteensä 2 729 koronatartuntaa.

Kainuussa todettiin yksi uusi koronatartunta. Tapaus on kirjattu Sotkamoon. Kaikkiaan Kainuussa on todettu 259 koronatartuntaa.

Myös Lapissa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa, jotka sijoittuvat Inariin ja Kittilään. Alueella on todettu nyt kaikkiaan 593 koronatartuntaa.

Länsi-Pohjan alueella ei todettu uusia koronatartuntoja. Kaikkiaan alueelle on kirjattu 532 koronatapausta.