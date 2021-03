Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartunnoista kuusi on Oulussa, yksi Raahessa ja yksi Ylivieskassa.

Lapin sairaanhoitopiirissä on yksi uusi tartunta Pellossa. Länsi-Pohjan ja Kainuun sairaanhoitopiireissä ei ole raportoitu uusista tartunnoista.

Koko maassa uusia tartuntoja on todettu 511. Koko epidemian aikana Suomessa on laboratoriokokein varmennettu 62 063 koronavirustartuntaa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tartuntoja on ollut kaikkiaan 2530, Länsi-Pohjassa 494, Lapissa 545 ja Kainuussa 239.