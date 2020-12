Suomessa on todettu 501 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia on todettu 17 kappaletta. Uusista tartunnoista 11 on todettu Oulussa.

Koko Pohjois-Pohjanmaalla on epidemian aikana todettu nyt yhteensä 1292 koronavirustartuntaa. Näistä 980 on kirjattu Ouluun.

Oulun lisäksi uusia tapauksia on kirjattu Nivalassa, jossa todettiin kaksi uutta koronavirustapausta. Lisäksi Raahessa, Kempeleessä ja Utajärvellä on kaikissa todettu yksi uusi koronatartunta.

Länsi-Pohjan sairaahoitopiiriin kirjattiin kaksi uutta tartuntaa. Molemmat uusista tapauksista on kirjattu Tornioon. Sairaanhoitopiirin alueella on todettu kaikkiaan 319 koronatapausta.

Lapissa uusia tapauksia kirjattiin myös kaksi kappaletta. Epidemian alusta Lapissa on todettu yhteensä 325 koronavirustartuntaa. Molemmat uudet tapaukset on merkattu Rovaniemelle.

Kainuussa ei ole todettu uusia tapauksia. Keväästä saakka alueella on todettu kaikkiaan 149 koronatapausta.

Kaikkiaan koko epidemian aikana Suomessa on todettu 30 073 koronatapausta. Torstaisten tietojen mukaan koko maassa on sairaalahoidossa yhteensä 141 potilasta koronaviruksen vuoksi, joista tehohoidossa 25 henkilöä. Kaupungin- ja terveyskeskussairaaloissa potilaita on 78.

OYSin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on yhteensä 17 ihmistä. Heistä 14 on erikoissairaanhoidossa vuodeosastolla, kaksi perusterveydenhuollossa vuodeosastolla ja yksi tehohoidossa. OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on tuoreimpien tietojen mukaan kuollut Suomessa 442 ihmistä.