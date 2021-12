Suomessa on todettu viikonlopun ja maanantain aikana 5 932 uutta koronavirustartuntaa, raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sairaalahoidossa on 340 koronapotilasta, joista 60 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on 21 potilasta enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa olevien määrä on noussut kymmenellä parissa päivässä.

Suomessa on raportoitu 39 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta perjantain jälkeen.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 31 koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on kahdeksan enemmän kuin perjantaina.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella tehohoidossa on 11 koronapotilasta. Erikoissairaanhoidon osastoilla on 35 koronapotilasta ja perusterveydenhuollon osastoilla 20 potilasta.

OYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

OYSissa on hoidettu elokuun alusta lähtien 179 koronapotilasta, joista täysin rokottamattomia on ollut 74 prosenttia. Kaksi rokotusta saaneita on 19 prosenttia ja yhden rokotuksen 6,7 prosenttia.

Uudet tartunnat Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kolmen päivän aikana 549 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa on 268.

Tartuntoja on lisäksi näissä kunnissa:

Alavieska 1

Haapajärvi +3

Haapavesi 11

Hailuoto 3

Ii 4

Kalajoki 9

Kempele 37

Kuusamo 8

Kärsämäki 2

Liminka 18

Lumijoki 9

Merijärvi 1

Muhos 2

Nivala 19

Oulainen 4

Pudasjärvi 1

Pyhäjoki 7

Pyhäjärvi 2

Raahe 67

Sievi 20

Siikajoki 12

Siikalatva 1

Tyrnävä 16

Vaala 1

Ylivieska 23

Kello 12.06 uutiseen on lisätty OYSin erityisvastuualueen potilasluvut.

Kello 12.52 uutiseen on lisätty koronaan liittyvien kuolemantapausten määrä.