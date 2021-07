Suomessa on todettu 461 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koko Pohjois-Suomen alueella uusia koronatartuntoja on todettu kaikkiaan 27 kappaletta. Eniten uusia tartuntoja on todettu Kainuussa, jossa uusia tartuntoja on yhteensä 14. Näistä 10 on kirjattu Kajaaniin ja neljä Sotkamoon.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on todettu kaksi. Molemmat uusista tapauksista on kirjattu Ouluun.

Oulussa koronarokotusten ajanvaraus puhelimitse ruuhkautui tiistaina puolenpäivän aikaan. Ajanvarausta ei voi tänään enää tehdä puhelimitse. Ajanvarauspuhelin avautuu jälleen huomenna keskiviikkona kello 8.

Lapissa uusia koronatartuntoja on todettu yhteensä kahdeksan. Sekä Inarissa että Rovaniemellä on molemmissa todettu kaksi uutta koronatartuntaa. Lisäksi Kolariin on kirjattu yksi uusi tapaus.

Länsi-Pohjan alueella uusia koronatapauksia on kolme. Tartunnoista kaksi on todettu Kemissä ja yksi Torniossa.