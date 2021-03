Suomessa on todettu maanantaihin mennessä 459 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 17 uutta tartuntaa, joista 12 on tilastoitu Oulussa.

Muista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä todetuista tartunnoista kaksi on todettu Kempeleessä, kaksi Limingassa ja yksi Pyhäjoella. Tähän mennessä sairaanhoitopiirin alueella on todettu 2 547 koronavirustartuntaa.

Oulussa on todettu yhteensä 1 887 tartuntaa, Kempeleessä 102 tartuntaa, Limingassa 36 tartuntaa ja Pyhäjoella 15 tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi uusi tartunta, joka on kirjattu Rovaniemellä. Lapin sairaanhoitopiirin alueella on tähän mennessä kirjattu 546 tartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on todettu kaksi uutta tartuntaa, joista yksi todettiin Torniossa ja yksi Keminmaassa. Länsi-Pohjan alueella on todettu tähän mennessä 496 tartuntaa.

Kainuun soten alueella ei ole todettu uusia tartuntoja. Epidemian perusvaiheessa olevassa Kainuun maakunnassa on kirjattu koronaepidemian aikana yhteensä 239 tartuntaa.