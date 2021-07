Suomessa on todettu 453 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koko Pohjois-Suomessa uusia koronatartuntoja on todettu 26. Tartunnoista 11 on todettu Pohjois-Pohjanmaalla. Alueen tartunnoista yhdeksän on kirjattu Ouluun. Lisäksi Kempeleeseen ja Ylivieskaan on molempiin kirjattu yksi koronatartunta.

Kainuussa uusia koronatartuntoja on todettu yhteensä seitsemän. Tapauksista neljä on kirjattu Kajaaniin ja kolme Sotkamoon.

Lapissa uusia koronatartuntoja on yhteensä seitsemän, joista kuusi Rovaniemellä. Lisäksi Sodankylään on kirjattu yksi uusi koronatapaus.

Länsi-Pohjan alueella uusia koronatartuntoja todettiin yksi Torniossa.