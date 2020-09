Kouluissa on todettu syksyn aikana useita kymmeniä korona-altistumisia. OSAOn ammattiopiston Pudasjärven yksikössä muistutetaan oppilaita turvaväleistä. Kuvituskuva. Kuva: Martta Oinas-Panuma

Suomessa on todettu 43 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kaikkiaan koronatartuntoja on koko maassa todettu nyt yhteensä 8 512.

Pohjois-Suomen osalta tilanne on pysynyt ennallaan. Pohjois-Pohjanmaalla tartuntoja on 183, Länsi-Pohjassa 152, Lapissa 89 ja Kainuussa 87 kappaletta.

Viimeisen kahden viikon aikana Pohjois-Pohjanmaalla on THL:n mukaan todettu yhteensä 21 uutta koronavirustapausta. Tätä edeltävän kahden viikon aikana uusia tapauksia todettiin yhdeksän.

Kainuussa on todettu viimeisen kahden viikon aikana 21 uutta koronatapausta, kun sitä edeltävän 14 vuorokauden aikana uusia tartuntoja ei todettu yhtään.

Lapissa tapausten ilmaantuvuus oli viimeisen kahden viikon aikana pienempi kuin edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisen 14 vuorokauden aikana uusia koronatartuntoja todettiin kaksi, kun edeltävien kahden viikon aikana tapauksia todettiin kahdeksan.

Länsi-Pohjassa uusia tartuntoja ei ole todettu lainkaan viimeisen kahden viikon aikana. Tätä edeltävän kahden viikon aikana tartuntoja todettiin yksi.

Viimeisimpien perjantaina päivitettyjen tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on koko maassa kuollut 337 ihmistä. Tiedossa ei siis ole uusia koronaviruskuolemia keskiviikon jälkeen.

Sairaalahoidossa on perjantaisten tietojen mukaan kahdeksan ihmistä, mikä on kaksi enemmän kuin keskiviikkona.

Kouluissa yli 40 korona-altistusta syksyn aikana

THL kertoo, että koulujen alkamisen jälkeen sen tietoon on tullut yli 40 tilannetta, joissa koronavirukseen sairastunut on altistanut ihmisiä tartunnalle varhaiskasvatuksessa, kouluissa tai toisen asteen oppilaitoksista. Näiden altistumisten takia on asetettu karanteeniin yli 1 700 ihmistä, mutta altistuneiden jatkotartuntoja on toistaiseksi todettu vain muutamia.

Asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikiven mukaan vaikuttaa siltä, että tartunnan saaneet ja altistuneet oppilaat tunnistetaan hyvin.

THL kertoo seuraavansa lasten ja nuorten tartuntatilannetta tehostetusta. THL muistuttaakin, että koululaisten, nuorten ja aikuisten on hakeuduttava testiin lieväoireisinakin. Sen sijaan alle kouluikäisten lasten lieviä oireita voi seurata kotona muutaman päivän ajan ilman testiin hakeutumista.

– Erityisen tärkeää on viedä lieväoireinenkin lapsi testiin viiveettä, jos lapsi tai joku perheenjäsenistä on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle tai on matkaillut ulkomailla edeltävän kahden viikon aikana, Sarvikivi toteaa.

Juttua muokattu kello 14.54: Päivitetty sairaalahoidossa olevien määrä.